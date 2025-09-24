 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Commerce international : la Chine accepte de renoncer à son statut priviligié au sein de l'OMC
information fournie par Boursorama avec Media Services 24/09/2025 à 14:03

Les États-Unis et les Européens réclament depuis des années que la Chine, deuxième plus grande économie au monde, renonce à ce statut qui lui accorde plus de souplesse dans le respect des règles de l'OMC.

Li Quiang à Pékin, en Chine, le 3 septembre 2025. ( AFP / JADE GAO )

La Chine s'est dite prête à renoncer au statut privilégié dont elle bénéficie -comme tous les pays en développement- dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), a rapporté mardi 23 septembre l'agence de presse officielle Xinhua .

L'annonce a été faite par le Premier ministre chinois Li Qiang en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, selon Xinhua . La Chine a pris cette décision en tant que "grand pays en développement responsable", a-t-on rapporté de même source.

Les États-Unis et les Européens réclament depuis des années que la Chine, deuxième plus grande économie au monde , renonce à ce "traitement spécial et différencié", abrégé STD, qui permet aux pays en développement d'avoir notamment plus de temps pour mettre en œuvre des engagements pris au sein de l'OMC.

Une centaine de règlements assouplis

"En tout, une centaine de règlements concernant les subventions ou les brevets sont assouplis pour ces pays", a expliqué dans Les Échos Jean-Marc Siroën, chercheur en économie internationale et professeur émérite à l'université Paris-Dauphine.

Ce statut est obtenu par simple demande du pays concerné auprès de l'OMC. Près des deux tiers des pays membres de l'organisation en bénéficient, comme le Brésil, l'Inde ou encore l'Arabie saoudite.

"C'est une annonce majeure dans le cadre de la réforme de l'OMC ! ", s'est réjouie sur X la directrice générale de l'organisation, Ngozi Okonjo-Iweala. "C'est l'aboutissement de nombreuses années de travail acharné et je tiens à féliciter les dirigeants chinois pour leur action dans ce domaine !", a-t-elle ajouté.

"Il s'agit d'un moment crucial pour l'OMC, a-t-elle également déclaré dans un communiqué mercredi. La décision de la Chine témoigne de son engagement en faveur d'un système commercial mondial plus équilibré et plus équitable . Elle envoie un signal fort de soutien à la réforme de l'OMC et contribuera à créer des conditions de concurrence plus équitables pour tous les membres."

Sous le premier mandat du président américain Donald Trump, en 2019, le Brésil s'était dit prêt à "commencer à renoncer" à ce traitement spécial.

