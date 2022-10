Jupiter observe un ralentissement de sa décollecte

(NEWSManagers.com) - Matthew Beesley, devenu directeur général de Jupiter début octobre, entrevoit la lumière au bout du tunnel. « Je suis encouragé par l’amélioration des flux au troisième trimestre, en dépit de la volatilité persistante des marchés », a-t-il déclaré à l’occasion de la publication des résultats trimestriels de la société de gestion britannique.

Entre juillet et septembre 2022, Jupiter a vu sortir 600 millions de livres. C’est effectivement moins que les rachats de 2 milliards de livres enregistrés au deuxième trimestre et de 1,6 milliard de livres au premier trimestre. En 2021, la société de gestion avait subi une décollecte de 3,8 milliards de livres, proche de celle déjà enregistrée en 2020.

Jupiter souligne que la collecte auprès de ses clients institutionnels a été positive, à hauteur de 500 millions de livres, grâce à un gros mandat d’un fonds souverain. En revanche, le canal retail et wholesale est négatif à hauteur de 1,1 milliard de livres.

Les encours sont ressortis à 47,5 milliards de livres, soit 13,3 milliards de moins qu’un an plus tôt.

15% de postes supprimés

Matthew Beesley note que le quatrième trimestre a bien commencé, avec l’arrivée de mandats institutionnels pour plus de 500 millions de livres la première semaine d’octobre. Le nouveau dirigeant, qui a remplacé le démissionnaire Andrew Formica, voit des perspectives de croissance dans la gestion thématique, les actifs privés ou encore les ETF gérés de manière active ainsi qu'un développement à l'international. Il a promis de poursuivre un plan de réduction de coûts passant notamment par une rationalisation de la gamme de fonds (un quart de fonds en moins), la simplification de l'organisation notamment via une diminution des effectifs de 15% (sur un total de 590 salariés environ fin 2021) et un passage en revue opérationnel notamment sur les accords fournisseurs.

Le marché a particulièrement bien réagi à cette première prise de parole de l'ancien directeur des investissements puisque le titre a clôturé en hausse de plus de 10 % à la Bourse de Londres.