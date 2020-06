Jupiter change les gérants de six fonds de Merian

(NEWSManagers.com) - Jupiter a dévoilé jeudi 11 juin le nouveau visage de sa gamme de fonds consécutif à l' intégration des produits gérés par Merian Global Investors, dont l' acquisition a été annoncée en février dernier.

Une quarantaine de professionnels de l' investissement, dont 23 gérants de fonds, rejoindront l' équipe de gestion de Jupiter, souligne la société de gestion.

Six fonds de Merian vont changer de gérants.

Dans la dette émergente, Alejandro Arevalo deviendra gérant des fonds Merian Emerging Market Debt et Merian Local Currency Emerging Market Debt. Ce professionnel gère aussi plusieurs fonds de Jupiter sur la dette émergente.

Mark Nichols et Mark Heslop reprennent la gestion du Merian Europe (ex UK) Smaller Companies Fund sur les petites et moyennes valeurs européennes.

Harry Richards et Adam Darling vont quant à eux gérer les fonds Merian Corporate Bond et Merian Monthly Income Bond. Luca Evangelisti pilotera le Merian Financial Contingent Capital.

Par ailleurs, le fonds Merian Systematic Positive Skew sera fermé. Mark Greenwood le gérera en attendant. Et différentes options pour le fonds Merian Global Dynamic Allocation sont à l' étude.

Jupiter souligne que Richard Buxton, le gérant renommé responsable du fonds actions britanniques Merian UK Alpha, rejoint la société. Dans les actions émergentes, Nick Payne, Salman Siddiqui et Liz Gifford intègrent aussi Jupiter.

L' acquisition permet aussi à la boutique britannique d' enrichir son offre avec de nouvelles expertises, notamment la gestion systématique, le non coté, les métaux précieux et la gestion alternative obligataire, avec plusieurs fonds spécialisés.