Jupiter Asset Management nomme Piers Hillier directeur des investissements
information fournie par AOF 16/02/2026 à 10:30

(AOF) - Jupiter Asset Management annonce l'arrivée de Piers Hillier au poste de directeur des investissements (CIO), à compter du 16 février 2026. Il prend la responsabilité de l'ensemble des équipes de gestion du Groupe, avec pour mission de piloter le développement de nouvelles stratégies d'investissement et de contribuer au recrutement de nouveaux talents.

Le dirigeant rejoint Jupiter après dix ans chez Royal London Asset Management où il occupait depuis 2015 les fonctions de CIO. Fort de plus de 30 ans d'expérience, Piers Hillier a également exercé des responsabilités de premier plan chez Kames Capital, LV Asset Management, ainsi que dans la gestion actions européennes au sein de WestLB, Deutsche Asset Management et Schroders.

Cette nomination intervient alors que Jupiter mène depuis deux ans une transformation destinée à renforcer sa plateforme d'investissement, en concentrant ses efforts sur les segments où la demande des clients est la plus forte et en consolidant une expertise jugée plus différenciante.

Le gestionnaire britannique a notamment relancé ses capacités en actions britanniques et européennes et renforcé son dispositif actions multirégional via l'acquisition de l'équipe d'investissement et des actifs d'Origin Asset Management en janvier 2025. Plus récemment, en février 2026, Jupiter a finalisé l'acquisition de CCLA Investment Management, élargissant ainsi son expertise et s'ouvrant davantage au segment des investisseurs à but non lucratif.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

