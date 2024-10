Jupiter AM se renforce dans les émergents en rachetant une société londonienne

(AOF) - Jupiter Asset Management a annoncé le projet d'acquisition de l'équipe d'investissement et des actifs gérés par Origin, une société d'investissement basée à Londres, dans le cadre de l'examen plus large de la franchise "Marchés émergents" de la société. Selon les termes de la transaction, plus de 800 millions de livres sterling d'actifs principalement institutionnels actuellement gérés par Origin seront transférés à Jupiter, sous réserve des approbations et consentements habituels.

"Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de la société, notamment dans les domaines de croissance stratégiquement importants que sont le canal des clients institutionnels et les activités internationales du groupe", explique le gestionnaire d'actifs.

Origin investit en utilisant une approche quantitative, combinant des algorithmes et des données exclusifs avec une diligence qualitative de la part de son équipe d'investissement expérimentée. Cette dernière est constituée de 5 personnes.

Jupiter AM a annoncé également que Nick Payne, son gérant principal pour les actions des pays émergents, quittera l'entreprise à la fin de l'année pour poursuivre d'autres opportunités après avoir passé sept années au sein de l'entreprise.