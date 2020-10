Jupiter AM ouvre son premier bureau aux Etats-Unis

(NEWSManagers.com) - La société de gestion britannique Jupiter Asset Management a annoncé l'ouverture de son premier bureau aux Etats-Unis dans la ville de Denver. Ce bureau, dans lequel sera installée sa filiale Jupiter Asset Management US (JAM US), comptera trois employés pour initier l'expansion du gestionnaire londonien sur le marché institutionnel onshore américain.

Taylor Carrington a ainsi rejoint JAM US en qualité de responsable de la distribution aux Etats-Unis et managing director. Il occupait précédemment les fonctions de responsable Amérique du Nord au sein de l'équipe dédiée aux clients institutionnels d'Allianz Global Investors. Taylor Carrington sera rattaché à Warren Tonkinson, managing director en charge de la distribution chez Jupiter AM. L'intéressé sera d'abord chargé de la distribution sur le territoire américain onshore des stratégies croissance de NZS Capital, dont Jupiter est devenu le partenaire de distribution exclusif fin 2019 suite à l'acquisition d'une part minoritaire dans le capital de la boutique de gestion. Il supervisera ensuite la distribution des fonds d'investissement de Jupiter lorsque ceux-ci seront approuvés par la SEC.

Tracy Pike, elle, occupera le poste de responsable de la supervision des investissements au sein de JAM US. Rattachée à Katharine Dryer, responsable adjointe des investissements de Jupiter, elle aura pour mission la supervision de la délégation des investissements de NZS Capital et de Jupiter AM (UK) aux Etats-Unis. Tracy Pike était précédemment responsable de la supervision de l'activité sub-advisory chez Charles Schwab Investment Management.

Enfin, Joel Ojdana, analyste crédit US depuis juillet 2018 chez Jupiter, quitte Londres pour Denver. Il sera toujours rattaché à Luca Evangelisti, responsable de la recherche crédit. En 2021, Jupiter entend établir un hub pour la recherche crédit aux Etats-Unis et devrait procéder à des recrutements. Joel Ojdana devrait diriger cette équipe.