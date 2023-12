Jupiter AM : l’or sur le point de redevenir le principal actif mondial sans risque

Ce "tournant" qui verrait l'or devenir la "principale réserve de valeur et étalon de réserve mondial" pourrait provenir "soit d'une hausse des anticipations d'inflation due aux tensions géopolitiques, soit d'une baisse des anticipations de taux due à la détérioration des données économiques ou à des perturbations sur les marchés financiers". Selon Ned Naylor-Leyland, un ajustement significatif de la perception du risque est imminent.

Pour Ned Naylor-Leyland, les caractéristiques uniques de l'or dans ce contexte en font le véritable actif sans risque aux yeux de nombreux investisseurs, y compris les banques centrales. "Contrairement aux monnaies fiduciaires, l'or n'est pas soumis aux caprices des politiques des banques centrales ni aux aléas des cycles économiques. Sa rareté, sa durabilité et son acceptation universelle garantissent donc sa valeur durable en tant qu'actif monétaire", précise-t-il.

Il explique que le paysage financier mondial est en train de subir une profonde transformation, sous l'effet d'une confluence de facteurs, notamment l'accélération de la tendance à la dédollarisation, l'accumulation incessante de réserves d'or par les banques centrales créancières et les préoccupations croissantes quant à la viabilité à long terme des monnaies fiduciaires.

(AOF) - Pour Ned Naylor-Leyland, gestionnaire d’investissement, gold & silver, chez Jupiter AM, l’or est sur le point de redevenir le principal actif mondial sans risque, marquant un changement de paradigme important dans la manière dont les marchés financiers perçoivent et évaluent les actifs monétaires.

