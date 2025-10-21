Jupiter affiche son deuxième trimestre consécutif de collecte

Jupiter Fund Management a enregistré des souscriptions nettes de 300 millions de livres au troisième trimestre, grâce à 800 millions de livres de collecte sur le segment retail et wholesale. Sur la partie institutionnelle, la société de gestion londonienne a en revanche subi des rachats de 500 millions de livres. Il s’agit du deuxième trimestre consécutif de flux positifs pour Jupiter (300 millions), marquant un tournant pour la société qui a vu sortir plus de 10 milliards de livres en 2024.

D’ailleurs, depuis le début de l’année 2025, le gestionnaire britannique affiche une collecte nette de 100 millions de livres. Ses encours sont ressortis à 50,4 milliards de livres fin septembre, soit une hausse de 7?% sur le trimestre et de 11?% sur un an.

Dans le détail, la franchise actions britanniques de Jupiter a enregistré une collecte nette de 500 millions de livres au troisième trimestre, tous clients confondus. Cela a en partie compensé des rachats sur les stratégies asiatiques et marchés émergents, ainsi que sur les stratégies obligataires.

Les actions systématiques ont engrangé 300 millions de livres sur les trois mois et terminé le trimestre avec 13,6 milliards de livres d’encours. Le fonds Global Equity Absolute Return a notamment drainé 800 millions de livres et le World Equity, 200 millions.

D’un point de vue géographique, des flux positifs de 600 millions de livres ont été enregistrés en Europe continentale.

Laurence Marchal