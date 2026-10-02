Julius Baer va racheter pour 600 MCHF d'actions

Après avoir obtenu l'approbation des autorités réglementaires et compte tenu de la solidité de sa situation financière, Julius Baer annonce le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 600 MCHF, ainsi qu'une révision de sa politique de distribution du capital.

Le programme devrait débuter dans les prochaines semaines et s'achever dans un délai d'un an. Sa mise en oeuvre dépendra des conditions de marché. Les actions seront rachetées via une deuxième ligne de négociation sur le SIX Swiss Exchange.

Le groupe annonce également une évolution de sa politique de distribution du capital, concernant le versement de dividendes et les rachats d'actions, tout en conservant une solide position en capital, avec un objectif de ratio CET1 de 15%.

Julius Baer entend ainsi maintenir un taux de distribution compris entre 40% et 60% du bénéfice net IFRS attribuable aux actionnaires. Sauf circonstances exceptionnelles, il a pour objectif d'augmenter progressivement le dividende par action.

"Notre politique de capital révisée reflète la forte capacité de notre activité à générer du capital ainsi qu'une approche équilibrée de sa distribution", explique Noel Quinn, président du conseil d'administration de l'établissement bancaire helvétique.

Il rappelle que cet équilibre consiste à restituer aux actionnaires le capital excédentaire tout en préservant la solidité financière et la flexibilité nécessaires à la réalisation des objectifs stratégiques à long terme et des objectifs financiers confirmés pour 2026-2028.