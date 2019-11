Julius Baer souffre des départs de clients dans sa filiale Kairos

(NEWSManagers.com) - La banque privée suisse Julius Baer a publié ce 19 novembre des actifs sous gestion en hausse de 10% à fin octobre pour s'établir à 422 milliards de francs. Le groupe indique que cette progression est à attribuer à une performance de marché positive importante ainsi qu'à une collecte positive sans pour autant en donner le détail. L'ensemble de ces deux facteurs a toutefois été contrebalancé par un renforcement du franc suisse contre l'euro. Le groupe indique aussi que la collecte aurait pu être supérieure mais qu'elle a subi entre juillet et octobre les contreperformances " décevantes" en termes de rachats de la part des clients de sa filiale italienne Kairos. Ce sont les clients domiciliés en Asie, dans le reste de l'Europe et au Moyen-Orient qui ont permis de compenser cet effet négatif. Par conséquent, le taux de croissance annualisé de la collecte nette sur les dix premiers mois de 2019 étant légèrement inférieur à 3% (contre 4,5% sur l'année 2018 et 3,2% au premier semestre 2019), " il est donc peu probable que le groupe atteigne son objectif à moyen terme cette année" , prévient-il.

A fin octobre , les actifs sous gestion de Kairos s'élevaient à 8,4 milliards de francs contre 11,8 milliards fin 2018. Julius Baer assure cependant que " Kairos a continué à fonctionner de manière rentable au cours des dix premiers mois de 2019, avec une marge brute qui s'est améliorée à partir de 2018" .

La collecte du groupe suisse a par ailleurs été affectée par un certain nombre de sorties de clients " dans le cadre du projet d'examen de la documentation client en cours (qui devrait être achevé d'ici la fin de 2019) et par des sorties modestes à la suite d'une application plus large de taux d'intérêt négatifs à d'importantes liquidités dans les devises concernées" , explique la société.

Le groupe a passé un goodwill de 90 millions d'euros sur sa filiale Kairos. Par ailleurs, il a annoncé un programme de rachat d'actions d'au maximum 400 millions de francs. " Notre situation financière solide nous permet de mettre en place un programme de rachat d'actions comme moyen supplémentaire de restituer du capital à nos actionnaires. Dans le même temps, notre organisation s'oriente vers une structure plus agile, conformément à notre annonce faite début octobre, et l'équipe dirigeante travaille sur nos plans stratégiques pour assurer une croissance durable à moyen terme" , assure Philipp Rickenbacher, directeur général du groupe Julius Baer. Le programme de rachat d'actions sera lancé ce mercredi et poursuivi jusqu'en février 2021.