Julius Baer: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 16:05









(CercleFinance.com) - Julius Baer recule de plus de 2% à Zurich, affecté par une dégradation de recommandation chez Jefferies de 'achat' à 'conserver', malgré un objectif de cours rehaussé de 54 à 58 francs suisses sur le titre de la banque helvétique.



Attendant la présentation par le nouveau CEO de sa vision stratégique pour l'entreprise (prévue cet été), le broker préfère 'l'aborder avec une position neutre, voyant un éventail relativement restreint d'options, au-delà de nouvelles économies de coûts'.





