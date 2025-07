Julius Baer: les actifs sous gestion rassurent, mais le bénéfice déçoit information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 12:00









(Zonebourse.com) - Julius Baer a annoncé mardi des actifs sous gestion supérieurs aux attentes au titre du premier semestre, mais aussi fait état d'un bénéfice net moins bon que prévu qui faisait chuter le cours de son titre à la Bourse de Zurich.



L'établissement suisse spécialisé dans la gestion de fortune a indiqué que le total des actifs gérés pour ses clients s'était établi à 483 milliards de francs suisses à la fin juin, contre 497 milliards fin 2024, un chiffre qui dépasse le consensus de marché qui s'était établi à 476 milliards.



L'afflux net d'argent frais (NNM) a plus que doublé d'une année sur l'autre pour atteindre 7,9 milliards de francs suisses sur le semestre, une performance supérieure de 24% aux prévisions du marché.



Le bénéfice net semestriel est cependant ressorti à 408 millions de francs, en baisse de 11%, alors que les analystes financiers anticipaient 410 millions.



Autre source de déception, la marge brute de Julius Baer a baissé de deux points pour ressortir à 86 points de base.



La banque privée a par ailleurs indiqué qu'elle envisageait de dépasser de 20 millions de francs suisses son objectif d'économies initialement établi à 110 millions de francs en base annualisée sur l'exercice 2025.



Vers 11h40, l'action Julius Baer était en baisse de 1,1% alors que l''indice paneuropéen des banques STOXX 600 baissait lui de 0,3%. Le titre perd pas loin de 5% depuis le début de l'année.







