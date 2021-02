Julius Baer a collecté 15,1MdsCHF en 2020

(NEWSManagers.com) - Malgré la crise du Covid-19, 2020 fut une année exceptionnelle pour le suisse Julius Baer. La firme zurichoise a réussi à collecter 15,1 milliards de francs suisses (+42% par rapport à 2019), au-delà du consensus des analystes, qui tablait sur 14,74 milliards. Ce flux net provient principalement des investisseurs européens, asiatiques, émiratis et mexicains.

Ces bons chiffres ont cependant subi un contrecoup du côté de la filiale Kairos, avec une décollecte, non-précisée par Julius Baer, et un reclassement comptable de 2,8 milliards de CHF d'actifs sous gestion vers les actifs sous conservation. Les encours du groupe s'élèvent désormais à 434 milliards de francs suisses (+2%). Avec les 72 milliards de francs suisses en conservation, la totalité des actifs gérés ou conservés dépasse désormais le demi-trillion.

Sur le plan financier, Julius Baer augmente son dividende à 1,75CHF par action (+17%), grâce à résultat net non retraité en hausse de 50%, à 698 millions de francs suisses. La banque a pourtant souffert d'une dépréciation du goodwill sur l'achat de Kairos, d'un montant de 190 millions de francs suisses, une information précisée par l'entreprise dès octobre. Elle a également provisionné 73 millions de CHF dans le cadre d'un contentieux avec le Department of Justice des Etats-Unis relatif à une affaire impliquant la banque et la fédération internationale de football (FIFA).

Le groupe, qui n'a présenté aucune prévision chiffrée pour l' exercice en cours, a toutefois annoncé le lancement d' un programme de rachat d' actions à hauteur de 450 millions de francs, qui se déroulera entre mars 2021 et février 2022, sous réserve des conditions de marché.