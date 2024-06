Juliette Journo, après 8 années à la gestion de trois fonds européens et un fonds global sur des thématiques ESG, pourra ainsi exprimer sa double expertise de gérante ESG et d'ingénierie financière.

(AOF) - Juliette Journo rejoint Palatine Asset Management en tant que gérante actions et prend la responsabilité du fonds Palatine Planète sur la thématique de l’environnement. Ce fonds né en 2006, a pour objectif d’investir dans des entreprises européennes qui proposent des solutions pour répondre aux défis environnementaux. Juliette Journo assure aussi en binôme avec Kamal Chancari, la gestion de Palatine Amérique, fonds qui utilise des solutions d’IA pour sélectionner les valeurs américaines offrant le potentiel de croissance le plus attractif.

Juliette Journo rejoint Palatine AM en tant que gérante actions

