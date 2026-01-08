Juliette Du Mesnil nommée responsable de l'innovation de Crédit Agricole SA
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 10:00
"Elle mettra à profit plus de dix années d'expérience pour piloter et renforcer la stratégie d'innovation de la première banque d'Europe, en étroite collaboration avec les métiers et les filiales du groupe", explique l'établissement financier.
Après un début sa carrière chez Capgemini Invent, Juliette Du Mesnil a rejoint en 2019 Kynapse, une startup spécialisée en transformation digitale et data, puis a intégré en 2023 La Fabrique by CA, en tant que responsable de la stratégie.
La Fabrique by CA est le corporate startup studio du groupe Crédit Agricole. Depuis sa création en 2018, cette entité a créé ou racheté et développé 10 filiales fintech parmi lesquelles Worklife et Kolecto.
Valeurs associées
|17,5250 EUR
|Euronext Paris
|+1,18%
A lire aussi
-
Le quart nord-ouest de la France se prépare jeudi à affronter des vents violents provoqués par le passage de la tempête Goretti avec des rafales qui pourront atteindre jusqu'à 160 km/h dans le département de la Manche, placé en vigilance rouge dans la soirée. Outre ... Lire la suite
-
La supervision du Venezuela par les Etats-Unis pourrait durer des années, a déclaré Donald Trump lors d'une interview au New York Times publiée jeudi, cinq jours après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une attaque de l'armée américaine ... Lire la suite
-
Il faudra "redimensionner le site" français d'Arc, pour pérenniser l'activité du fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, a déclaré jeudi, au lendemain du placement en redressement, le candidat à la reprise, Timothé Durand, à l'issue ... Lire la suite
-
Après une première lecture infructueuse, l'Assemblée a repris jeudi en commission l'examen du budget de l'Etat pour 2026, avec l'espoir partagé par le gouvernement et les parlementaires de trouver une issue rapide, quitte à en passer par l'article 49 alinéa 3 de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer