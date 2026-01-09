Julie Cameron-Doe, directrice financière de l'exploitant de casino Wynn, prend sa retraite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de casinos Wynn Resorts

WYNN.O a annoncé vendredi que la directrice financière Julie Cameron-Doe prendrait sa retraite et que Craig Jeffrey Fullalove, un initié de la société, la remplacerait au poste de directeur financier.

Cameron-Doe, qui est la directrice financière de la société depuis 2022, continuera d'être consultante et administratrice non exécutive de Wynn Macau.

Fullalove, expert-comptable diplômé, a plus de vingt ans d'expérience dans la finance.

Il a rejoint Wynn Macau en 2020, où il a dirigé le développement commercial et soutenu les efforts de marketing des casinos et des autres établissements à Macao.