Jugement mis en délibéré à Nantes dans l'affaire OSE Immunotherapeutics
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 14:32
L'examen de la justice porte sur la régularité de l'action de concert déclarée en mai dernier par un groupe d'actionnaires fondateurs et d'anciens dirigeants d'OSE, à savoir Dominique Costantini, Emile Loria et Alexis Peyroles, qui ont récemment demandé une révocation de l'ensemble du conseil d'administration de l'entreprise.
'Cette procédure a pour objectif de révéler d'éventuels manquements sur le plan réglementaire dans les démarches initiées par les concertistes, ce qui pourrait avoir pour conséquence de réduire significativement l'exercice de leurs droits de vote', rappellent dans une note les analystes d'AllInvest Securities.
'Si les démarches engagées depuis fin mai s'avéraient ne pas répondre aux normes de conformité exigées par l'AMF notamment (délai de déclarations des détentions et dépassements de seuils, délai de constitution du concert...), alors le Tribunal pourrait décider d'une sanction pouvant aller de la réduction des droits de vote jusqu'à leur suppression totale (...) pendant une durée variable', précise le société de Bourse.
A la Bourse de Paris, l'action OSE Immuno perdait 2,5% mardi. Depuis la constitution du concert d'actionnaires minoritaires, en juin dernier, le titre a perdu autour de 3% de sa valeur.
Valeurs associées
|6,0950 EUR
|Euronext Paris
|+3,31%
A lire aussi
-
(Dans le titre, bien lire "reculent" (pas "grimpent") Les actions de classe B Fox Corp et News Corp reculent mardi en avant-Bourse, après que la famille Murdoch a conclu un accord donnant à Lachlan Murdoch, fils aîné de Rupert Murdoch, proche des Conservateurs ... Lire la suite
-
Magnum Ice Cream Company a déclaré mardi à l'occasion d'une journée des marchés financiers prévoir une croissance organique moyenne de 3% à 5% par an à moyen terme, à partir de 2026, alors que l'activité crème glacée d'Unilever doit être scindée à la mi-novembre. ... Lire la suite
-
Indignation après la découverte d'au moins neuf têtes de cochon devant des mosquées en Ile-de-France
"Une nouvelle et triste étape dans la montée de la haine antimusulmane": au moins neuf têtes de cochon ont été découvertes mardi matin devant des mosquées de la capitale et de la région parisienne, suscitant de vives réactions. Ces têtes de porc, animal considéré ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Assystem a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec PTAG en Amérique du Nord. PTAG est un acteur de référence dans la fourniture de services de gestion de programmes d'investissement et de projets auprès des principaux services publics ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer