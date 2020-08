Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Juan Carlos se trouve aux Emirats arabes unis, confirme le palais royal Reuters • 17/08/2020 à 15:29









MADRID, 17 août (Reuters) - L'ex-roi d'Espagne Juan Carlos se trouve aux Emirats arabes unis depuis le 3 août, a déclaré lundi un porte-parole du palais, confirmant les informations de la chaîne publique TVE. L'ancien souverain avait annoncé ce jour-là son intention de quitter le pays pour une destination non précisée, après des révélations sur des aspects controversés de sa vie privée. Interrogé lundi sur l'exactitude des informations de TVE, un porte-parole du palais a répondu: "C'est ce que nous a dit le roi Juan Carlos". (Isla Binnie, version française Jean-Philippe Lefief)

