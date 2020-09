Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JPMorgan versera près de $1 md dans un dossier de manipulation de marchés-source Reuters • 23/09/2020 à 21:48









(précisions) NEW YORK, 23 septembre (Reuters) - JPMorgan Chase & Co JPM.N versera près d'un milliard de dollars pour que cessent les poursuites lancées à son encontre par les autorités américaines dans un dossier de manipulation de marché qui concernait des contrats à terme sur les métaux, a-t-on appris mercredi d'une source proche de la situation. Le règlement de ce contentieux avec le département de la Justice, la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pourrait être officialisé cette semaine, a dit la source Il ne devrait avoir aucune répercussion sur les activités de la banque, a-t-elle ajouté. Selon l'enquête, des intervenants auraient pris pour habitude de placer des ordres tout en ayant l'intention de les annuler afin de faire varier les cours et d'en tirer profit. L'information n'a pas eu d'impact sur le cours de JPMorgan qui ne perdait que -1,35% à 93,00 dollars, un recul moindre que celui qu'affichait d'autres grandes banques américaines au même moment. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées JPMORGAN CHASE NYSE -1.63%