JPMorgan: un banquier de HSBC recruté dans les M&A

(CercleFinance.com) - J.P. Morgan a annoncé jeudi avoir recruté le banquier d'affaires Kamal Jabre, actuellement responsable des fusions-acquisitions (M&A) de HSBC, afin d'étoffer ses équipes européennes.



Fort de plus de 35 ans d'expérience, Kamal Jabre avait passé avant son arrivée chez HSBC plus de deux décennies au sein de Morgan Stanley, où il avait assumé plusieurs postes à responsabilités, notamment en tant que directeur adjoint de la banque d'investissement pour la région EMEA et en tant que patron de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).



Chez JPMorgan, il endossera les fonctions de vice-président des activités de fusions-acquisitions (M&A).



Marc Pandraud, qui avait rejoint la firme en 2016 en tant que vice-président de la banque d'investissement, a lui aussi été nommé au poste de vice-président des M&A.



Avant d'intégrer JPMorgan, Pandraud avait exercé pendant près de trois décennies dans plusieurs grandes institutions, notamment Warburg, Deutsche Bank et Bank of America, où il avait piloté les activités de banque d'investissement.





