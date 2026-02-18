JPMorgan souhaite ouvrir plus de 160 agences en 2026, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N prévoit d'ouvrir plus de 160 succursales dans plus de 30 Etats des Etats-Unisen 2026 dans le cadre d'un investissement de plusieurs milliards de dollars dans son réseau de magasins, a rapporté le Financial Times mercredi.

La banque prévoit une "expansion majeure" dans des États tels que la Caroline du Nord et du Sud, la Floride, la Pennsylvanie, le Kansas, le Massachusetts et le Tennessee, a déclaré le journal, citant une interview du responsable des services bancaires aux consommateurs de Chase.

Il ajoute que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un engagement pris en 2024 d'ouvrir plus de 500 succursales dans les trois ans.

La banque annoncera ses plans d'expansion plus tard dans la journée, selon le rapport. JPMorgan n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

JPMorgan a ouvert des agences dans tous les États américains, à l'exception d'Hawaï et de l'Alaska, sous sa marque grand public Chase, dans le cadre de son objectif de détenir 15 % de l'ensemble des dépôts de détail du pays, ajoute le rapport.

"Nous savons que la construction de succursales et la pénétration des marchés sont des éléments essentiels pour obtenir cette part de dépôts", a déclaré Jennifer Roberts, directrice générale de Chase Consumer Banking, au FT.

Le mois dernier, la banque a annoncé un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations des analystes, ses traders ayant profité de la volatilité des marchés.