 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JPMorgan revoit à la baisse ses prévisions pour l'or en 2026
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 07:57

Mains de banquier en gants blancs, gestionnaire de coffre-fort bancaire tenant un lingot d’or, concept de détention des réserves nationales d’or. (Crédits: Adobe Stock)

Mains de banquier en gants blancs, gestionnaire de coffre-fort bancaire tenant un lingot d’or, concept de détention des réserves nationales d’or. (Crédits: Adobe Stock)

JPMorgan JPM.N a déclaré dimanche soir avoir abaissé ses prévisionsconcernant le prix moyen de l'orpour 2026, le ramenant de 5.708 $ à 5.243 $ l'once, invoquantune demande à court terme plus faiblepour ce métal précieux.

* Malgré cette révision à la baisse, la banque s'attend toujours à ce que les prix remontent vers les 6.000 dollars l'once d'ici la fin de l'année, à mesure que les incertitudes liées à l'énergie et à l'inflation s'atténuent et que la demande des investisseurs et des banques centrales rebondit au second semestre.

* JPMorgan a indiqué que l'intérêt des investisseurs pour l'or et l'argent s'était considérablement affaibli ces derniers mois.

* Les cours de l'or ont chuté d'environ 14% depuis le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran le 28 février, la hausse des prix du pétrole alimentant les craintes d'inflation et d'une augmentation des taux d'intérêt mondiaux.

* La banque a déclaré qu'une résolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran et un renversement de tendance du dollar pourraient déclencher un rebond des cours de l'or, l'aidant à défier une résistance technique clé située entre 4.900 et 5.100 dollars l'once.

* JPMorgan s'attend à ce que les investisseurs qui ont réduit leur exposition à l'or reviennent progressivement, soutenus par des fondamentaux haussiers solides à long terme.

* La banque prévoit que la demande trimestrielle d'or de la part des banques centrales et des investisseurs s'établira en moyenne à environ 620 tonnes par trimestre en 2026, contre 750 tonnes l'année dernière.

* La banque a également déclaré que la tension extrême sur les marchés physiques de l'argent, qui a entraîné la surperformance du métal au cours de l'année dernière, était probablement derrière nous.

* La banque s'attend à ce que l'argent atteigne une moyenne de 90 $ l'once d'ici le quatrième trimestre.

* La banque prévoit que les prix du palladium s'établiront en moyenne à 1.586 dollars l'once en 2026, contre 1.344 dollars l'once précédemment.

* JPMorgan prévoit que le platine atteindra une moyenne de 2.400 dollars l'once d'ici le quatrième trimestre et s'attend à ce qu'il reste en déficit en 2026 et 2027.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de la note; modifie la date et le titre)

Investir dans l'or

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
295,860 USD NYSE -1,62%
Platine
1 930,00 USD Six - Forex 1 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
110,87 -0,05%
CAC 40
7 981,76 0,00%
NOVACYT
0,704 0,00%
NANOBIOTIX
38,48 0,00%
Or
4 472,53 -0,22%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank