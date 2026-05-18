JPMorgan revoit à la baisse ses prévisions pour l'or en 2026

Mains de banquier en gants blancs, gestionnaire de coffre-fort bancaire tenant un lingot d’or, concept de détention des réserves nationales d’or. (Crédits: Adobe Stock)

JPMorgan JPM.N a déclaré dimanche soir avoir abaissé ses prévisionsconcernant le prix moyen de l'orpour 2026, le ramenant de 5.708 $ à 5.243 $ l'once, invoquantune demande à court terme plus faiblepour ce métal précieux.

* Malgré cette révision à la baisse, la banque s'attend toujours à ce que les prix remontent vers les 6.000 dollars l'once d'ici la fin de l'année, à mesure que les incertitudes liées à l'énergie et à l'inflation s'atténuent et que la demande des investisseurs et des banques centrales rebondit au second semestre.

* JPMorgan a indiqué que l'intérêt des investisseurs pour l'or et l'argent s'était considérablement affaibli ces derniers mois.

* Les cours de l'or ont chuté d'environ 14% depuis le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran le 28 février, la hausse des prix du pétrole alimentant les craintes d'inflation et d'une augmentation des taux d'intérêt mondiaux.

* La banque a déclaré qu'une résolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran et un renversement de tendance du dollar pourraient déclencher un rebond des cours de l'or, l'aidant à défier une résistance technique clé située entre 4.900 et 5.100 dollars l'once.

* JPMorgan s'attend à ce que les investisseurs qui ont réduit leur exposition à l'or reviennent progressivement, soutenus par des fondamentaux haussiers solides à long terme.

* La banque prévoit que la demande trimestrielle d'or de la part des banques centrales et des investisseurs s'établira en moyenne à environ 620 tonnes par trimestre en 2026, contre 750 tonnes l'année dernière.

* La banque a également déclaré que la tension extrême sur les marchés physiques de l'argent, qui a entraîné la surperformance du métal au cours de l'année dernière, était probablement derrière nous.

* La banque s'attend à ce que l'argent atteigne une moyenne de 90 $ l'once d'ici le quatrième trimestre.

* La banque prévoit que les prix du palladium s'établiront en moyenne à 1.586 dollars l'once en 2026, contre 1.344 dollars l'once précédemment.

* JPMorgan prévoit que le platine atteindra une moyenne de 2.400 dollars l'once d'ici le quatrième trimestre et s'attend à ce qu'il reste en déficit en 2026 et 2027.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de la note; modifie la date et le titre)