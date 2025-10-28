 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 231,00
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

JPMorgan remanie ses cadres pour diriger son initiative de 1,5 trillion de dollars
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 17:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nupur Anand

JPMorgan Chase JPM.N a nommé Jay Horine, cadre de longue date, pour superviser son fonds d'investissement de 1 500 milliards de dollars axé sur les entreprises essentielles à la sécurité nationale des États-Unis, selon un mémo consulté par Reuters. Au début du mois, la banque a annoncé son intention d'embaucher des banquiers et d'investir jusqu'à 10 milliards de dollars dans des entreprises américaines de secteurs tels que la défense, l'énergie et l'industrie manufacturière, dans le cadre d'un engagement plus large de 1 500 milliards de dollars sur 10 ans.

M. Horine, qui était coresponsable de la banque d'investissement mondiale, deviendra le responsable de l'initiative de sécurité et de résilience de la banque mondiale, avec effet immédiat, selon la note de service.

Il continuera à rendre compte à Filippo Gori et John Simmons, les codirecteurs de la banque mondiale.

"L'expertise industrielle de Jay et ses solides relations dans le secteur de l'énergie et d'autres industries critiques font de lui le candidat idéal pour ce rôle clé", ont écrit Gori et Simmons dans le mémo.

Avec la nomination de M. Horine, Dorothee Blessing deviendra l'unique responsable de la banque d'investissement mondiale.

La banque prévoit de déployer les 10 milliards de dollars par le biais d'investissements directs en actions et en capital-risque. La société Perpetua Resources PPTA.O , qui exploite des mines d'or et d'antimoine, a été la première à recevoir des investissements dans le cadre de cette nouvelle initiative.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
304,430 USD NYSE +0,06%
PERPETUA RES
25,8340 USD NASDAQ +4,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank