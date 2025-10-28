JPMorgan remanie ses cadres pour diriger son initiative de 1,5 trillion de dollars

JPMorgan Chase JPM.N a nommé Jay Horine, cadre de longue date, pour superviser son fonds d'investissement de 1 500 milliards de dollars axé sur les entreprises essentielles à la sécurité nationale des États-Unis, selon un mémo consulté par Reuters. Au début du mois, la banque a annoncé son intention d'embaucher des banquiers et d'investir jusqu'à 10 milliards de dollars dans des entreprises américaines de secteurs tels que la défense, l'énergie et l'industrie manufacturière, dans le cadre d'un engagement plus large de 1 500 milliards de dollars sur 10 ans.

M. Horine, qui était coresponsable de la banque d'investissement mondiale, deviendra le responsable de l'initiative de sécurité et de résilience de la banque mondiale, avec effet immédiat, selon la note de service.

Il continuera à rendre compte à Filippo Gori et John Simmons, les codirecteurs de la banque mondiale.

"L'expertise industrielle de Jay et ses solides relations dans le secteur de l'énergie et d'autres industries critiques font de lui le candidat idéal pour ce rôle clé", ont écrit Gori et Simmons dans le mémo.

Avec la nomination de M. Horine, Dorothee Blessing deviendra l'unique responsable de la banque d'investissement mondiale.

La banque prévoit de déployer les 10 milliards de dollars par le biais d'investissements directs en actions et en capital-risque. La société Perpetua Resources PPTA.O , qui exploite des mines d'or et d'antimoine, a été la première à recevoir des investissements dans le cadre de cette nouvelle initiative.