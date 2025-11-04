JPMorgan relève l'objectif de cours de L3Harris en raison de la solidité des marges et des perspectives de croissance de l'espace

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** JPMorgan relève l'objectif de cours du fournisseur de défense L3Harris Technologies LHX.N de 325 à 340 dollars et maintient la note à "surpondérer"

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 17,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** JPMorgan estime que LHX peut maintenir les marges IMS en 2026 sans gains hérités, grâce à la croissance des systèmes de défense de haute technologie tels que ISR, AEW&C, plates-formes marines et produits Wescam EO - bien que le risque d'exécution subsiste

** La société de courtage ajoute que les activités spatiales de la société devraient renouer avec la croissance grâce à l'attribution de satellites tels que SDA Tranche 3 et HBTSS, ce qui contribuera à remplir les capacités et à compenser le ralentissement de la croissance des réseaux de mission

** La moyenne de 22 sociétés de courtage évalue l'action à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 340 $ - données compilées par LSEG

** L'action est en hausse de 37,2 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture