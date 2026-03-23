JPMorgan réduit ses prévisions sur LVMH avant les ventes du 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 15:44
Dans une note de recherche, l'analyste explique avoir réduit de 2% à 3% ses estimations de bénéfices sur le numéro un mondial du luxe, non seulement en raison de l'impact du conflit au Moyen-Orient mais aussi du fait de la disparition de l'effet favorable lié à certaines collections passées.
La banque souligne que le Proche-Orient représente environ 6% des ventes de la division de mode et maroquinerie et que la région constituait jusqu'à récemment un moteur important de la croissance de son activité.
Ses analystes invoquent par ailleurs un impact plus marqué qu'anticipé de l'effet de base lié à la collection Louis Vuitton Murakami, qui avait été lancée en janvier 2025, tandis que les nouveautés chez Dior devraient soutenir de son point de vue l'activité de manière progressive au fil de l'exercice.
JPMorgan indique désormais anticiper une baisse de 1% des ventes de la mode et maroquinerie hors effet de change au premier trimestre 2026, suivie d'une hausse de 2% au deuxième trimestre sur fond d'une base de comparaison plus favorable.
Pour ce qui concerne l'ensemble de l'exercice 2026, la banque américaine dit désormais prévoir une croissance des ventes de 2,6% hors effet de change pour cette division, contre 3,5% précédemment.
Pas de catalyseur en vue d'une revalorisation
La firme précise avoir également légèrement abaissé ses prévisions pour le deuxième trimestre afin de tenir compte d'une volatilité persistante liée aux tendances du tourisme et à la situation au Moyen-Orient.
Malgré un recul marqué du titre LVMH depuis le début de l'année (-29% contre -16% pour le secteur), JPMorgan estime que l'action évolue désormais dans le bas de sa fourchette historique sur cinq ans, à environ 19 fois les bénéfices attendus.
En l'absence de catalyseur susceptible de susciter une revalorisation prochaine du titre, l'établissement financier maintient son opinion "neutre" sur la valeur.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/03/2026 à 15:44:00.
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