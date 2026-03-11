 Aller au contenu principal
JPMorgan réduit la valeur des portefeuilles de prêts de certains groupes de crédit privés, selon une source
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 10:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon le FT, les réductions s'appliquent aux prêts accordés aux sociétés de logiciels

* La réévaluation des prêts n'est pas fréquente, mais ce n'est pas la première fois pour JPM, selon une source

* Les retraits des investisseurs des véhicules de crédit privé comme le fonds de BlackRock augmentent

(Refonte de l'ensemble de l'article avec commentaire de la source) par Angela Christy M et Rajveer Pardesi

JPMorgan Chase JPM.N a réduit la valeur de certains prêts détenus par des groupes de crédit privé, a déclaré une personne proche de la banque mercredi, alors que les inquiétudes des investisseurs augmentent pour ce secteur de 2 000 milliards de dollars en raison de la détérioration de la qualité du crédit.

Le Financial Times, qui a rapporté l'information pour la première fois mercredi, a indiqué que les réductions de valeur s'appliquaient à des prêts accordés à des sociétés de logiciels.

La réévaluation des prêts n'est pas fréquente, mais ce n'est pas la première fois que la banque procède à une réévaluation de prêts, a déclaré la personne à Reuters.

La source a ajouté qu'il était "important de le faire lorsque les marchés le justifient plutôt que d'attendre qu'une crise se produise".

JPMorgan s'est refusée à tout commentaire.

RETRAITS DES INVESTISSEURS

Le crédit privé désigne les prêts accordés par des prêteurs non bancaires, généralement à des emprunteurs plus risqués ou à des sociétés finançant des rachats d'entreprises de grande envergure.

Bien que ces prêts puissent être accordés rapidement et servir des emprunteurs trop risqués pour les banques, les préoccupations croissantes concernant la qualité du crédit et l'exposition aux entreprises de logiciels vulnérables à la perturbation de l'IA assombrissent ce marché en pleine croissance.

Cette année, le secteur a connu une vague de retraits d'investisseurs en raison des craintes de défaillances potentielles d'entreprises de logiciels.

La semaine dernière, BlackRock BLK.N a déclaré avoir limité les retraits d'un fonds de dette phare après une augmentation des demandes de rachat, tandis que Blackstone

BX.N a révélé que son fonds de crédit privé, connu sous le nom de BCRED, avait été confronté à une augmentation des retraits au cours du premier trimestre.

Le crédit privé a également été touché par des questions relatives à l'évaluation et à la transparence, avec des préoccupations concernant Blue Owl qui remplace les rachats de clients par des paiements promis, et l'exposition de certains acteurs l'année dernière aux faillites d'un fournisseur américain de pièces automobiles et d'un prêteur automobile à risque.

Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré aux investisseurs lors de la conférence sur le financement à effet de levier de la banque la semaine dernière qu'il était plus prudent de prêter contre des actifs logiciels, a ajouté le Financial Times, citant deux sources.

