JPMorgan recrute un banquier de services de Bank of America, dernière embauche d'un cadre supérieur de son concurrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sabrina Valle

JPMorgan Chase JPM.N a embauché un banquier d'affaires senior de Bank of America BAC.N pour diriger son équipe de banque d'affaires pour les services aux entreprises en Amérique du Nord, le dernier en date d'une série de recrutements de seniors de son rival de Wall Street.

Les recrutements de la part de ses rivaux se sont accélérés avec la reprise des transactions, ce qui a incité les banques à intensifier la concurrence pour recruter des banquiers expérimentés dans le domaine de la couverture.

Brian Henderson rejoint JPMorgan pour diriger la banque d'investissement des services aux entreprises en Amérique du Nord, selon une note interne consultée par Reuters. Il apporte plus de vingt ans d'expérience, en particulier dans les domaines des déchets et des services environnementaux, des services d'utilité publique et d'infrastructure, et de la location d'équipements.

Henderson a récemment dirigé la couverture des services aux entreprises de Bank of America en tant que directeur général au sein de son groupe industriel mondial. Il rendra compte à John Richert, responsable mondial de la banque d'investissement des services aux entreprises de JPMorgan, selon le mémo.

L'embauche de M. Henderson s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large de la part de JPMorgan pour développer sa franchise de services aux entreprises dans un contexte de reprise de l'activité des transactions, selon le mémo.

Les services aux entreprises - une vaste catégorie qui comprend les services externalisés, les services industriels et les opérations basées sur la technologie - sont devenus un domaine de plus en plus compétitif pour les banques d'investissement, car les sociétés de capital-investissement et les acheteurs d'entreprises accélèrent les transactions après un ralentissement prolongé.

COMPÉTITION

Cette décision fait suite à une série d'embauches ciblées que JPMorgan a réalisées récemment en provenance de Bank of America, notamment celle de Roy Wouters, qui a rejoint JPMorgan en provenance de Bank of America en tant que coresponsable de la banque d'investissement EMEA dans le secteur de la santé, aux côtés de Juha Anjala.

Parmi les autres recrutements effectués par JPMorgan auprès de Bank of America au cours de l'année écoulée, citons Kevin Brunner , qui a été nommé président mondial de la banque d'investissement et des fusions et acquisitions; Mark Garcia, qui a été nommé vice-président et responsable mondial des semi-conducteurs; et Roy Wouters, qui a été nommé coresponsable de la banque d'investissement dans le secteur de la santé pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Bank of America a également embauché des concurrents, notamment Patrik Czornik, banquier chez JPMorgan, en tant que coresponsable de la banque d'investissement dans le domaine des technologies, des médias et des télécommunications pour la région EMEA.

Au cours de l'année écoulée, Bank of America a notamment recruté Satish Arcot, qui a rejoint Bank of America en provenance de JPMorgan en tant que directeur général pour diriger les marchés des capitaux en Inde et dans la région Asie-Pacifique au sens large, et Gary Weiss, qui a rejoint l'équipe Fusions et Acquisitions EMEA de Bank of America à Londres. La banque a également recruté David Gill au sein de son groupe régional de banque d'investissement pour les Amériques.

Au début du mois, Bank of America a annoncé l'embauche de trois autres banquiers seniors spécialisés dans la technologie . Il s'agit de Gary Kirkham, de Centerview Partners, qui devient son vice-président exécutif, et de Jason Rowe, de Goldman Sachs, qui devient le co-responsable mondial de la banque d'investissement technologique de Bank of America.

Un porte-parole de JPMorgan a confirmé le contenu de la note. Bank of America s'est refusée à tout commentaire.