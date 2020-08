Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JPMorgan recrute l'ex-ministre des Finances britannique Javid Reuters • 17/08/2020 à 20:51









LONDRES, 17 août (Reuters) - La banque américaine JPMorgan Chase JPM.N a annoncé lundi le recrutement à un poste de conseiller de l'ex-ministre des Finances britannique Sajid Javid, qui retrouve ainsi le milieu bancaire qu'il avait quitté pour la politique il y a dix ans. Sajid Javid n'a pas été reconduit au poste de Chancelier de l'Echiquier lors du remaniement décidé en février par le Premier ministre Boris Johnson. Il avait depuis retrouvé son siège de député. Il siégera au sein du comité de conseil de JPMorgan pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. La banque est "impatiente de profiter de sa compréhension approfondie de l'environnement des affaires et de l'économie afin de contribuer à la définition de notre stratégie de clientèle dans toute l'Europe", a déclaré un porte-parole dans un communiqué. Sajid Javid a travaillé dans le passé pour les activités de changes et de marchés émergents de Chase Manhattan, qui a ensuite fusionné avec JPMorgan. Il a également été salarié de Deutsche Bank en Asie avant d'entrer au parlement britannique en 2010. (Rachel Armstrong, Marc Angrand)

Valeurs associées JPMORGAN CHASE NYSE -2.57%