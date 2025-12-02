 Aller au contenu principal
JPMorgan recrute deux banquiers seniors pour développer la banque d'investissement pour les entreprises de taille moyenne
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 21:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abigail Summerville

JPMorgan Chase JPM.N a engagé mardi deux nouveaux directeurs généraux, R. Sean Daugherty et Robert Rosenfeld, pour renforcer son équipe de fusions et acquisitions de moyennes entreprises en Amérique du Nord, selon un mémo consulté par Reuters.

LE CONTEXTE

* Ils rejoindront une équipe en pleine expansion, composée de plus de 250 banquiers dédiés aux entreprises de taille moyenne et aux investisseurs.

LE PERSONNEL

* Daugherty apporte plus de 23 ans d'expérience en matière de conseil sur les transactions de fusion et d'acquisition pour les entreprises de taille moyenne. Il a récemment occupé le poste de directeur général senior au sein de l'équipe de conseil en capital-investissement de Guggenheim Securities, où il a dirigé le groupe des consommateurs. Auparavant, il était directeur général chez Lazard.

* Rosenfeld apporte près de 20 ans d'expérience en matière de conseil en fusions et acquisitions dans le secteur de la consommation. Plus récemment, il a dirigé les services bancaires d'investissement pour les produits ménagers de consommation au niveau mondial chez Baird. Auparavant, il a travaillé au sein du groupe M&A de BMO Capital Markets.

* Lorsqu'ils rejoindront l'équipe au début de l'année prochaine, ils rendront compte aux co-responsables des fusions et acquisitions pour les entreprises de taille moyenne en Amérique du Nord, Andrew Castaldo et Andrew Martin.

* Daugherty et Rosenfeld sont basés à Chicago.

