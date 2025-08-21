 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
JPMorgan recrute deux banquiers d'affaires pour renforcer ses services aux entreprises du secteur de l'énergie
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 17:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du nom dans le paragraphe 2 pour Max de Matt) par David French

JPMorgan Chase JPM.N a embauché deux banquiers pour renforcer ses capacités en matière de banque d'investissement pour les entreprises du secteur de l'énergie, dont un qui aidera la banque à se concentrer sur la couverture des clients du marché intermédiaire dans le secteur, selon un mémo vu par Reuters.

La banque crée une nouvelle verticale au sein de son unité de banque d'investissement pour les entreprises de taille moyenne afin de couvrir les ressources naturelles, avec l'arrivée de Max Barrett pour soutenir et construire des relations avec les entreprises fournissant des services et des équipements dans le domaine de l'énergie, selon le mémo.

Brad Epstein est recruté au sein de l'équipe de couverture de la banque d'investissement en ressources naturelles de JPMorgan, avec pour objectif de servir les entreprises des secteurs intermédiaires et en aval.

Un porte-parole de JPMorgan a confirmé le contenu de la note, qui a été envoyée par les coresponsables mondiaux de la banque d'investissement du groupe Ressources naturelles, Jonathan Cox, Jen Dooly et James Janoskey, ainsi que par John Richert, responsable de la banque d'investissement pour les entreprises de taille moyenne au sein de la banque.

Barrett et Epstein seront tous deux basés à Houston et rejoindront la banque en tant que directeurs généraux.

Barrett a précédemment travaillé chez TPH, la banque d'investissement spécialisée dans l'énergie de la société de conseil Perella Weinberg Partners PWP.O , et a également passé une partie de sa carrière au sein de la société de capital-investissement White Deer Energy.

Avant de rejoindre JPMorgan, Epstein a passé 13 ans au sein de la banque d'investissement en énergie de Citigroup C.N , où il a travaillé avec des entreprises des secteurs intermédiaires, en aval et du raffinage, ainsi que des carburants renouvelables. Il a également travaillé chez UBS UBSG.S et Citadel, ajoute le mémo.

Valeurs associées

CITIGROUP
92,395 USD NYSE -0,79%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
JPMORGAN CHASE
292,155 USD NYSE -0,02%
PERELLA WEINBG RG-A
21,2800 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
67,41 USD Ice Europ +0,55%
Pétrole WTI
63,26 USD Ice Europ +0,67%
UBS GROUP
31,880 CHF Swiss EBS Stocks -0,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

