JPMorgan promeut Abularach et Johnson à la tête de la banque d'investissement dans les infrastructures

JPMorgan Chase JPM.N a nommé Francisco Abularach et Michael Johnson au poste de coresponsables mondiaux de la banque d'investissement dans les infrastructures, selon un mémo consulté par Reuters jeudi.

Cette nomination intervient alors que les transactions s'accélèrent dans le secteur. La couverture du capital-investissement dans les infrastructures est un domaine de croissance stratégique important pour la banque, selon le mémo.

Abularach a rejoint la plus grande banque américaine en juillet après 26 ans chez Citigroup. Johnson travaille pour la banque depuis sept ans et occupait auparavant le poste de vice-président de la banque d'investissement, chargé des clients du secteur des ressources naturelles.

"Grâce à cette nouvelle structure de direction, nous avons une voie passionnante à suivre dans ce secteur important pour renforcer notre position et approfondir notre soutien aux clients du secteur de l'infrastructure", a déclaré Avery Whidden, responsable mondial du secteur de l'infrastructure, dans la note de service.

Les deux nouveaux coresponsables seront placés sous l'autorité de Whidden. JPMorgan a conseillé EQT Infrastructure et Zayo dans le cadre d'une transaction de 8,5 milliards de dollars au début de l'année. Elle a également conseillé Antin Infrastructure dans le cadre d'une recapitalisation d'Origis Energy pour un montant de plus d'un milliard de dollars. Les revenus de la banque d'investissement de JPMorgan devraient connaître une croissance à deux chiffres au troisième trimestre après "l'un des étés les plus actifs depuis longtemps", a déclaré Doug Petno, son codirecteur général de la banque commerciale et d'investissement, aux investisseurs sur mardi. Le regain d'activité a également entraîné une vague d'embauches à Wall Street . Selon une source, JPMorgan a recruté plus d'une centaine de directeurs généraux cette année. JPMorgan a également embauché Stuart McIntyre, qui rejoindra la société en tant que directeur général dans son groupe de banque d'investissement pour l'infrastructure en Amérique du Nord. Il travaillait dernièrement chez Citi, où il dirigeait la couverture des investisseurs en infrastructures et de leurs sociétés de portefeuille, et a également travaillé chez Barclays.

Les fusions et acquisitions devraient continuer à alimenter l'activité de banque d'investissement cette année, a déclaré Petno. Les grandes offres publiques initiales sont de retour et se portent bien, les marchés des capitaux propres resteront probablement robustes et les projets de transactions sont prometteurs, a-t-il ajouté.