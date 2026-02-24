JPMorgan prévoit une hausse des commissions d'opérations et des revenus de trading au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan prévoit une hausse des commissions trimestrielles de banque d'investissement

Jamie Dimon déclare qu'il restera directeur général pendant quelques années

La banque s'attend à une croissance des revenus des marchés au premier trimestre

Maintien des prévisions de dépenses à 105 milliards de dollars

(Ajoute les commentaires du directeur général sur la succession dans les paragraphes 9-12) par Manya Saini et Lananh Nguyen

JPMorgan Chase JPM.N s'attend à ce que les commissions des banques d'investissement et les revenus des marchés enregistrent une forte croissance au premier trimestre, atténuant ainsi les inquiétudes selon lesquelles la récente liquidation des marchés boursiers a affecté les projets de transactions.

Ces dernières semaines, les investisseurs ont craint que la déroute du marché des sociétés de logiciels et de technologie, motivée par les craintes d'une perturbation de l'IA, ne nuise aux fusions et acquisitions ainsi qu'aux projets d'introduction en bourse de startups technologiques à forte croissance.

Pour apaiser certaines de ces inquiétudes, JPMorgan a déclaré qu'elle s'attend actuellement à ce que les frais de banque d'investissement augmentent d'un pourcentage à deux chiffres se situant dans la moyenne, pouvant potentiellement atteindre le haut de cette fourchette au premier trimestre.

"Nous avons commencé l'année en force. Le pipeline d'opérations était très bon, et c'était généralisé. La seule chose que je dirai à propos des fusions et acquisitions, c'est qu'il y a de puissants moteurs stratégiques", a déclaré Doug Petno, co-directeur général de la banque commerciale et d'investissement de JPMorgan.

"Je pense qu'un grand nombre de ces transactions survivront à la volatilité et se poursuivront."

JPMorgan s'attend également à ce que les revenus des marchés augmentent d'un pourcentage à deux chiffres se situant dans la moyenne au cours du trimestre actuel.

Les volumes de transactions augmentent généralement pendant les périodes de volatilité des marchés, car les fortes variations de prix incitent à se couvrir, à repositionner les portefeuilles et à saisir les opportunités à court terme, ce qui augmente les commissions des banques sur les activités de marché.

PLEINS FEUX SUR LA SUCCESSION

Jamie Dimon dirige JPMorgan depuis deux décennies, et les investisseurs spéculent depuis longtemps sur le moment où il pourrait se retirer, surveillant de près les cadres supérieurs de la banque pour obtenir des indices sur un successeur potentiel.

M. Dimon a souvent répété que le conseil d'administration de la banque se concentrait sur la planification de la succession et que la banque disposait d'un groupe de cadres "extrêmement" qualifiés prêts à la diriger un jour.

"Je suis ici pour quelques années en tant que directeur général, et peut-être quelques années de plus après cela en tant que président exécutif, en attendant ce que le conseil d'administration voudra bien faire", a-t-il déclaré lors de la journée des investisseurs de la banque à New York lundi.

Sous sa direction, la banque s'est hissée au sommet de Wall Street en termes d'actifs et de valeur boursière. JPMorgan peut désormais se targuer d'une capitalisation boursière de plus de 800 milliards de dollars, éclipsant la valeur combinée de ses deux plus grands rivaux, Bank of America BAC.N et Citigroup

C.N .

LES INVESTISSEMENTS DANS L'IA EN LIGNE DE MIRE

La banque a maintenu ses prévisions de dépenses annuelles ajustées inchangées à 105 milliards de dollars, alors qu'elle fait avancer ses projets de modernisation des succursales et d'investissement dans la technologie de l'IA.

Elle prévoit de dépenser 19,8 milliards de dollars en technologie en 2026, soit une hausse de 10% par rapport à l'année précédente.

"Nous continuons à investir dans l'IA et nous constatons des avantages tangibles dans de multiples domaines. L'apprentissage automatique et l'IA analytique ont permis d'améliorer les revenus", a déclaré le directeur financier Jeremy Barnum.

Dans une note, Erika Najarian, analyste chez UBS, a écrit que le marché considère les banques, en particulier les prêteurs à centres monétaires, comme des gagnants relatifs au sein des sociétés financières en raison de la perturbation de l'IA.

La maison de courtage a ajouté que JPMorgan a toujours adopté les changements technologiques et que les investisseurs sont "très désireux" d'entendre son point de vue non seulement sur les gains de productivité de l'IA, mais aussi sur son potentiel à stimuler la croissance du chiffre d'affaires.

RÉSILIENCE DES CONSOMMATEURS

Les banques américaines ont déclaré que les consommateurs résistaient bien malgré les taux d'intérêt élevés et l'incertitude économique, soutenant les dépenses par carte et maintenant la qualité du crédit stable.

Les grandes banques telles que JPMorgan sont considérées comme des indicateurs de l'économie américaine et sont suivies de près car elles donnent un aperçu de la santé des dépenses de consommation, des tendances en matière d'emprunt et de l'activité des entreprises.

Marianne Lake, cadre de JPMorgan, a déclaré que la banque n'avait pas constaté de détérioration au bas de l'échelle des consommateurs américains, ni de nouvelles tendances. Elle a déclaré que "tout est solide" sur le front de la consommation.

La banque vise un rendement des capitaux propres tangibles de 17 %. Le ROTCE est un indicateur clé de la rentabilité qui mesure l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise ses fonds propres corporels pour générer des bénéfices.

En janvier, JPMorgan a annoncé un bénéfice pour le quatrième trimestre qui a dépassé les estimations des analystes, son bureau de transactions ayant profité de la volatilité des marchés. La banque a dépassé les estimations de Wall Street pour les quatre trimestres de l'année dernière, selon les données compilées par le LSEG.

Les actions de la banque ont augmenté de 34,4 % en 2025, surpassant un indice qui suit les prêteurs américains à grande capitalisation et l'indice de référence des actions plus large.

L'action était en hausse marginale dans les échanges post-marché.