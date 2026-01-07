JPMorgan nomme Sri Kosaraju président mondial de la banque d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a annoncé mercredi la nomination de Sri Kosaraju au poste de président mondial de la banque d'investissement pour soutenir le secteur vertical de la santé de la société.

Cette décision intervient alors que JPMorgan intensifie ses efforts en matière de banque d'investissement dans un contexte d'appétit accru pour les transactions, après avoir débauché des banquiers chevronnés de Goldman Sachs et de Deutsche Bank en octobre 2025.

Les transactions devraient rester nombreuses en 2026 , après une période presque record pour les fusions et acquisitions, malgré un printemps turbulent l'année dernière.

M. Kosaraju rejoindra JPMorgan après avoir travaillé chez Inscripta, où il occupait dernièrement le poste de directeur général. Auparavant, il a passé 16 ans à la banque, où il a participé à la création de sa franchise dans le domaine de la santé.

Sa nomination fait suite à l'embauche récente de Jerry Lee en tant que président mondial de la banque d'investissement spécialisée dans les soins de santé, JPMorgan continuant à recruter des talents de haut niveau pour développer sa franchise bancaire mondiale.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Kosaraju sera basé à San Francisco et rendra compte à Filippo Gori et John Simmons, codirecteurs de la banque mondiale.