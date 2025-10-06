JPMorgan nomme Hillery et Wiltz co-PDG de la zone EMEA, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a nommé lundi Conor Hillery et Matthieu Wiltz au poste de co-directeurs généraux pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, selon une note interne consultée par Reuters.

Cette nomination intervient à un moment où JPMorgan se concentre davantage sur la région, avec l'objectif d'augmenter ses revenus EMEA de 20 % d'ici la fin de la décennie.

Hillery et Wiltz, qui cumulent à eux deux près de cinq décennies d'expérience au sein de la banque, étaient les adjoints du directeur sortant, Filippo Gori.

"Nous avons tous les trois travaillé en étroite collaboration au cours des 18 derniers mois pour renforcer le sentiment d'appartenance à notre région unique", a déclaré Filippo Gori dans un communiqué.

Filippo Gori, qui est devenu le directeur général de la région EMEA de la banque en février 2024, a passé le relais après avoir été contraint de s'installer à New York en tant que coresponsable de la banque mondiale.

Conor Hillery, basé à Londres, est responsable de la banque d'investissement dans la région EMEA, tandis que Matthieu Wiltz, basé en France, dirige les ventes dans la région, apportant une forte combinaison d'expertise sectorielle et de connaissance du marché, a indiqué la banque.

Les directeurs généraux nouvellement nommés conserveront leurs responsabilités actuelles dans la banque mondiale et les ventes, respectivement, tout en rejoignant l'équipe de direction de la banque commerciale et de la banque d'investissement, a ajouté JPMorgan.