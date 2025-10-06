 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 969,50
-1,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

JPMorgan nomme Hillery et Wiltz co-PDG de la zone EMEA, selon une note de service
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a nommé lundi Conor Hillery et Matthieu Wiltz au poste de co-directeurs généraux pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, selon une note interne consultée par Reuters.

Cette nomination intervient à un moment où JPMorgan se concentre davantage sur la région, avec l'objectif d'augmenter ses revenus EMEA de 20 % d'ici la fin de la décennie.

Hillery et Wiltz, qui cumulent à eux deux près de cinq décennies d'expérience au sein de la banque, étaient les adjoints du directeur sortant, Filippo Gori.

"Nous avons tous les trois travaillé en étroite collaboration au cours des 18 derniers mois pour renforcer le sentiment d'appartenance à notre région unique", a déclaré Filippo Gori dans un communiqué.

Filippo Gori, qui est devenu le directeur général de la région EMEA de la banque en février 2024, a passé le relais après avoir été contraint de s'installer à New York en tant que coresponsable de la banque mondiale.

Conor Hillery, basé à Londres, est responsable de la banque d'investissement dans la région EMEA, tandis que Matthieu Wiltz, basé en France, dirige les ventes dans la région, apportant une forte combinaison d'expertise sectorielle et de connaissance du marché, a indiqué la banque.

Les directeurs généraux nouvellement nommés conserveront leurs responsabilités actuelles dans la banque mondiale et les ventes, respectivement, tout en rejoignant l'équipe de direction de la banque commerciale et de la banque d'investissement, a ajouté JPMorgan.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
310,230 USD NYSE +0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank