JPMorgan maintient ses prévisions de dépenses pour 2026 ; l'objectif de ROTCE est de 17 %

JPMorgan Chase JPM.N a maintenu lundi sa prévision de dépenses annuelles ajustées à 105 milliards de dollars et a déclaré que son objectif de rendement des capitaux propres tangibles était de 17%.

"Nous restons confiants dans la réalisation de nos ambitions à long terme", a déclaré la plus grande banque américaine dans une présentation aux investisseurs.

Le rendement des fonds propres tangibles est un indicateur clé de la rentabilité qui mesure le revenu qu'une banque génère à partir du capital que les actionnaires ont investi dans ses activités de base.