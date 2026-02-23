JPMorgan maintient ses prévisions de dépenses, notamment dans l'IA

par Lananh Nguyen et Manya Saini

JPMorgan Chase JPM.N a annoncé lundi qu'il maintenait ses prévisions de dépenses annuelles ajustées à 105 milliards de dollars, alors que la banque continue de mettre en oeuvre ses projets de modernisation d'agences et d'investissement dans l'intelligence artificielle (IA).

A l'instar de ses rivales nationales, la première banque américaine a également indiqué que les consommateurs faisaient preuve de résilience malgré la hausse des taux d'intérêt et l'incertitude économique, ce qui soutient les dépenses par carte et maintient la qualité du crédit à un niveau stable.

"Nous restons confiants dans la réalisation de nos ambitions à long terme", a déclaré JPMorgan à l'occasion d'une présentation aux investisseurs.

Les grandes banques telles que JPMorgan sont considérées comme des indicateurs de l'économie américaine et sont suivies de près, car elles fournissent des informations sur l'état des dépenses de consommation, les tendances en matière d'emprunt et l'activité commerciale.

JPMorgan vise un rendement de 17% sur ses capitaux propres corporels (ROTCE) - un indicateur clé que les investisseurs utilisent pour évaluer les performances des banques.

La banque prévoit de dépenser 19,8 milliards de dollars (16,8 milliards d'euros) en matière de technologies en 2026, soit une hausse de 10% par rapport à l'année dernière.

"Nous continuons à investir dans l'IA et nous constatons des bénéfices tangibles dans de nombreux domaines. L'apprentissage automatique et l'IA analytique ont permis d'améliorer les revenus", a déclaré Jeremy Barnum, le directeur financier la banque, lors de la journée investisseurs organisée à New York.

Erika Najarian, analyste chez UBS, a écrit dans un note que le marché considère les banques comme les grands gagnants du secteur financier dans le contexte des bouleversements liés à l'IA.

JPMorgan, a-t-elle ajouté, a constamment adopté les évolutions technologiques et les investisseurs sont "très désireux" d'entendre son point de vue, non seulement sur les gains de productivité liés à l'IA mais aussi sur son potentiel à stimuler la croissance des revenus.

En janvier, JPMorgan a fait état d'un bénéfice au quatrième trimestre supérieur aux estimations des analystes, ses traders ayant tiré profit de la volatilité des marchés. Selon les données du LSEG, la banque a dépassé les estimations de bénéfices de Wall Street au cours des quatre trimestres de l'année 2025.

Les actions de la banque ont bondi de 34,4% l'an dernier, surperformant à la fois son indice sectoriel et l'indice de référence plus large des actions. Le titre a légèrement progressé lundi dans les échanges après la clôture du marché.

(Lananh Nguyen à New York et Manya Saini à Bangalore; version française Benjamin Mallet)