JPMorgan lancera sa banque de détail numérique en Allemagne au deuxième trimestre de l'année prochaine
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 10:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique, de concurrents au paragraphe 7, de détails sur les comptes au paragraphe 10) par Tom Sims

JPMorganChase JPM.N lancera sa banque de détail numérique Chase en Allemagne au deuxième trimestre de l'année prochaine, a déclaré jeudi, une initiative audacieuse sur le marché bancaire encombré de la plus grande économie d'Europe.

Le géant bancaire américain a préparé ce lancement au cours des dernières années en procédant à une série d'embauches , mais n'avait pas précisé le calendrier. L'Allemagne serait le deuxième marché européen de Chase, après son lancement en Grande-Bretagne en 2021.

JPMorgan est déjà l'une des plus grandes banques d'Allemagne, attirée par son importante clientèle fortunée, son environnement réglementaire stable et sa scène fintech.

Mais le pays est un marché difficile en raison d'un paysage fragmenté, avec ce que les analystes considèrent comme un trop grand nombre de banques. Les nouveaux venus sur le marché de détail sont confrontés à un marché de consommation concurrentiel dominé par les opérateurs historiques locaux, où les marges sont minces.

La Deutsche Bank, la plus grande banque allemande, tente de rendre sa banque de détail plus rentable en supprimant du personnel et des succursales.

D'autres prêteurs, comme l'espagnol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA.MC , ont déjà lancé des banques numériques en Allemagne, tandis qu'ING INGA.AS et N26 font partie des grandes banques en ligne qui opèrent depuis longtemps dans le pays.

La banque Chase sera basée à Berlin et commencera par proposer des comptes d'épargne avant d'étendre ses produits.

"Cela marque une expansion significative de l'empreinte de JPMorganChase dans le pays, s'appuyant sur plus d'un siècle de service aux clients et aux communautés", a déclaré JPMorgan.

Les hauts responsables de JPMorgan ont reconnu que les banques avaient par le passé éprouvé des difficultés dans le domaine de la banque de détail en dehors de leurs marchés nationaux, mais ils affirment que l'ère numérique a changé la donne.

"Cela va être une bataille", a déclaré Jamie Dimon, directeur général de longue date de JPMorgan, aux investisseurs en 2022.

