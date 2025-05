JPMorgan: l'offre de banque privée musclée aux USA information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 16:51









(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase a annoncé mercredi son intention de renforcer son offre dans la banque privée aux Etats-Unis via l'ouverture de 14 nouveaux bureaux dans quatre Etats américains.



Le géant bancaire américain indique que ces nouveaux 'centres financiers', principalement issus du rachat de First Republic en 2023, vont être implantés dans des quartiers où la population est particulièrement aisée, comme Palm Beach (Floride), Napa (Californie), Madison Avenue (New York) ou encore Cambridge (Massachusetts).



Afin de capter une part croissante du marché très convoité des clients fortunés, le groupe prévoit de leur proposer deux niveaux d'accompagnement, en fonction de leur niveau de patrimoine.



L'offre 'Chase Private Client', accessible à partir de 150.000 dollars d'actifs (dépôts et investissements), leur donnera accès à un conseiller dédié, à des conditions préférentielles sur les produits bancaires, ainsi qu'à des services de planification financière.



L'offre J.P. Morgan Private Client, destinée aux clients disposant de plus de 750.000 dollars d'actifs, s'appuie, elle, sur un accompagnement personnalisé par un banquier attitré et une équipe d'experts couvrant l'ensemble des besoins patrimoniaux: de la gestion de fortune au crédit.



Les clients bénéficient également de l'expertise des conseillers de J.P. Morgan Wealth Management, qui proposent des solutions d'investissement sur mesure, adossées aux travaux de recherche et d'analyse du groupe.





Valeurs associées JPMORGAN CHASE 264,060 USD NYSE -0,44%