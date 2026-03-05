 Aller au contenu principal
JPMorgan initie le suivi de CSG à "surpondérer"
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 15:32

L'analyste initie le suivi du titre CSG avec un conseil surpondérer, assorti d'un objectif de cours de 40 euros.

Selon JPMorgan, CSG occupe des positions de premier plan sur des segments en forte croissance du marché européen de la défense, notamment les munitions de moyen et gros calibre et les véhicules terrestres, ce qui devrait soutenir une croissance supérieure à celle du secteur.

Le bureau d'études anticipe une progression du chiffre d'affaires d'environ 18% par an entre 2025 et 2030, portée par l'augmentation des budgets militaires en Europe et l'exposition du groupe à l'Europe de l'Est où les dépenses de défense progressent plus rapidement.

La note souligne également un potentiel d'amélioration des marges grâce à une intégration verticale accrue et à un meilleur mix produits, tandis que les fonds levés lors de l'IPO pourraient soutenir des acquisitions afin d'accroître l'échelle et les capacités du groupe.

CSG

Valeurs associées

CSG BR RG-144A
30,4600 EUR Euronext Amsterdam -1,07%
