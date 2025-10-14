JPMorgan fait mieux que prévu sur le 3ème trimestre
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 14:02
Le groupe a dégagé au troisième trimestre un bénéfice net en baisse de 14,4 milliards de dollars, soit 5,07 dollars par action, contre 12,9 milliards (4,37 dollars par titre) un an plus tôt.
Le consensus attendait, à titre de comparaison, un BPA de 4,87 dollars.
Son produit net bancaire trimestriel a augmenté de 9% à 46,4 milliards de dollars, alors que le marché tablait sur 45,6 milliards.
L'activité a profité de la bonne tenue des marchés financiers (+25%), les revenus tirés des marchés d'actions ayant grimpé de 33% tandis que ceux des activités de taux fixe ont augmenté de 21%. Ceux de la banque d'investissement se sont accrus de 16%.
Si la banque new-yorkaise dit constater quelques signes de ralentissement, notamment au niveau des créations d'emplois, elle considère que l'économie américaine reste globalement solide.
'Cependant, un niveau élevé d'incertitude persiste, dû aux conditions géopolitiques complexes, aux tarifs douaniers et aux incertitudes commerciales, aux prix élevés des actifs et au risque d'une inflation persistante', a déclaré son directeur général, Jamie Dimon.
'Comme toujours, nous espérons le meilleur, mais la complexité de ces facteurs nous conduit à préparer l'entreprise à un large éventail de scénarios possibles', a-t-il prévenu.
Suite à ces déclarations, l'action JPMorgan grignotait 0,1% mardi matin dans les transactions en avant-Bourse.
