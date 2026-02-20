JPMorgan fait appel au CHIPS et à des fonctionnaires de la défense pour promouvoir des initiatives de sécurité d'une valeur de 1,5 billion de dollars, selon une note de service

JPMorgan Chase JPM.N a nommé un groupe de hauts dirigeants pour faire avancer sa poussée dans les secteurs liés à la sécurité nationale et à la résilience économique, selon un mémo vu par Reuters vendredi.

La banque a lancé en octobre sa Security & Resiliency Initiative (SRI), d'une durée de 10 ans et d'un montant de 1 500 milliards de dollars, afin de faciliter le financement et l'investissement dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, la défense, l'énergie, l'intelligence artificielle et les infrastructures essentielles.

Kevin Quinn a rejoint la SRI en tant que responsable des technologies pionnières et stratégiques. Il travaillait auparavant au bureau du programme CHIPS du ministère américain du commerce, selon le mémo.

Trevor Burns dirigera le SRI pour la défense et l'aérospatiale, tandis que Sara O'Rourke a été nommée à la tête de SRI Solutions, une équipe interfonctionnelle qui travaille avec des groupes bancaires et des groupes de produits pour remédier aux vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement, selon le mémo.

Shannon Wu et Kelly Wolfe ont pris de nouvelles fonctions pour soutenir les équipes bancaires et opérationnelles de la SRI, tandis que Caroline Sambuco est devenue vice-présidente de SRI Solutions, après avoir été directrice des investissements à l'Office d'investissement du CHIPS.

Cette expansion intervient alors que les tensions géopolitiques entraînent une augmentation des dépenses des gouvernements et du secteur privé dans le développement de technologies destinées à renforcer la sécurité des États-Unis, et JPMorgan vise à soutenir ces entreprises par le biais de son programme d'investissement en expansion.

Le Pentagone fait pression sur les principales entreprises d'IA, dont OpenAI et Anthropic, pour qu'elles rendent leurs outils d'IA utilisables sur des réseaux classifiés.

La semaine dernière, le Wall Street Journal a rapporté que l'armée américaine avait utilisé Claude d'Anthropic lors du raid visant à capturer l'ancien président vénézuélien Nicolás Maduro, soulignant ainsi la demande croissante de Washington en matière de technologies de sécurité avancées.