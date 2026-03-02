JPMorgan et Citi demandent à leurs employés au Moyen-Orient de travailler à domicile en raison de l'aggravation des tensions, selon certaines sources

Les employés de JPMorgan et de Citigroup au Moyen-Orient ont été priés de travailler à domicile en raison de l'escalade des tensions dans le cadre de la guerre aérienne américano-israélienne contre l'Iran, ont déclaré lundi à Reuters deux sources au fait de la question.

Les deux prêteurs américains ne s'attendent pas à des perturbations de leurs opérations dans la région, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être nommées en raison du caractère privé de l'information.

Les tensions au Moyen-Orient se sont exacerbées après que les frappes aériennes américaines et israéliennes contre l'Iran ont provoqué des missiles de représailles de Téhéran en direction des États du Golfe et d'autres alliés de Washington dans la région.

L'Arabie saoudite a fermé sa plus grande raffinerie après que des frappes de drones ont provoqué un incendie, tandis que de fortes détonations ont été entendues à Dubaï et à Samha dans les Émirats arabes unis, ainsi qu'à Doha, la capitale du Qatar.

Standard Chartered a conseillé à son personnel de reporter tout voyage prévu au Moyen-Orient, a indiqué la banque dimanche en fin de journée.