JPMorgan et BMO relèvent leur objectif de cours pour Bunge en raison de ses solides perspectives de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les courtiers JPMorgan et BMO Capital augmentent les objectifs de cours pour Bunge Global BG.N après que la société de négoce agricole a annoncé ses perspectives de bénéfices après la conclusion de l'accord avec Viterra

** Bunge a finalisé sa fusion avec Viterra GLEN.L , soutenu par Glencore, en juillet, deux ans après avoir annoncé la méga-opération de 34 milliards de dollars

** BG prévoit un bénéfice par action ajusté pour 2025 compris entre 7,30 et 7,60 dollars, contre 7,75 dollars prévus précédemment

** Les deux maisons de courtage s'attendent à ce que l'acquisition de Viterra renforce les bénéfices futurs de la société

** Les analystes de JPM déclarent que la banque voit des bénéfices sous-jacents plus élevés pour une combinaison BG-Viterra que ce qui avait été supposé précédemment, "bien que nous prenions également en compte une croissance des bénéfices un peu plus faible dans les années suivantes"

** La société de courtage s'attend à ce que les bénéfices de l'entreprise augmentent au cours des deux prochaines années, sous l'effet de vents porteurs dans l'industrie, tels que l'augmentation des mandats de mélange de biocarburants aux États-Unis et les gains internes provenant des synergies et des nouveaux projets d'investissement

** La maison de courtage augmente l'objectif de cours de 95 $ à 107 $

** "Les craintes de dilution de Viterra s'avèrent exagérées, car les prévisions pour le deuxième semestre de l'année 25 démontrent les avantages de l'exécution opérationnelle supérieure et de l'empreinte mondiale de BG", déclare Andrew Strelzik, analyste de BMO

** BMO augmente l'objectif de cours de 95 $ à 110 $

** Jusqu'à la dernière clôture, BG a progressé de 19,7 % depuis le début de l'année