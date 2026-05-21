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JPMorgan déploie des outils d'IA dans ses activités de banque d'investissement à l'échelle mondiale, selon un haut responsable de la banque
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 18:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Samuel Shen et Selena Li

JPMorgan JPM.N déploie actuellement des outils d'IA dans l'ensemble de ses activités de banque d'investissement à l'échelle mondiale, a déclaré jeudi son responsable de la banque d'investissement pour l'Asie, la banque étant l'une des premières du secteur à adopter cette technologie à grande échelle.

Les banques mondiales augmentent leurs investissements dans l'IA, ce qui modifie la composition de leurs effectifs et entraîne des changements dans les fonctions.

Plus tôt dans la journée, le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré à Bloomberg News que la banque embaucherait davantage de spécialistes de l'IA et moins de banquiers traditionnels, à la suite de la décision de son concurrent Standard Chartered de supprimer près de 8.000 postes d'ici 2030 afin de renforcer l'utilisation de l'IA.

"Nous en sommes aux prémices de l’adoption d’outils d’IA dans l’ensemble de nos activités de banque d’investissement à l’échelle mondiale, mais nous sommes enthousiasmés par ces développements", a déclaré à Reuters Paul Uren, responsable de la banque d’investissement pour la région Asie-Pacifique chez JPMorgan. La banque de Wall Street fait partie des organisations triées sur le volet autorisées par la start-up Anthropic à utiliser son puissant modèle de cybersécurité Mythos dans le cadre de son initiative contrôlée "Project Glasswing".

Selon Anthropic, Mythos est capable de détecter des vulnérabilités vieilles de plusieurs décennies dans les navigateurs web, les infrastructures et les logiciels. Cela a suscité des craintes parmi les experts en cybersécurité quant à la possibilité que cela puisse alimenter des cyberattaques plus sophistiquées , posant un risque pour le secteur bancaire qui repose sur des technologies héritées.

"Nos outils d'IA nous permettent d'accéder à davantage d'informations et de les synthétiser rapidement sans passer par des systèmes internes", a déclaré M. Uren, sans préciser quels outils d'IA les banquiers utilisaient.

"Nous constatons que l'IA rationalise la préparation du contenu et des supports, tout en aidant les banquiers à interagir plus efficacement avec un plus grand nombre de clients."

Outre JPMorgan, Goldman Sachs GS.N , Citigroup C.N , Bank of America BAC.N et Morgan Stanley MS.N ont accès à Mythos ou sont en train de le tester, a rapporté Reuters , citant des sources et des dirigeants d’entreprise.

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