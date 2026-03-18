 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JPMorgan crée un conseil d'athlètes vedettes pour une nouvelle initiative de conseil financier
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 20:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur la stratégie axée sur les athlètes)

JPMorgan Chase & Co JPM.N a annoncé la création d'un conseil composé d'athlètes vedettes pour lancer une nouvelle initiative de services de conseil financier.

Le président du conseil est Dwyane Wade, triple champion de la NBA. Parmi les membres figurent Sue Bird, quintuple médaillée d'or olympique en basket-ball, Tom Brady, sept fois champion du Super Bowl, et Alex Morgan et Megan Rapinoe, championnes de la Coupe du monde de football.

JPMorgan suit ses rivaux de Wall Street, notamment Morgan Stanley et Goldman Sachs, dont les activités au service des athlètes et des artistes sont établies de longue date.

Kristin Lemkau, directrice générale de J.P. Morgan Wealth Management, a déclaré dans un communiqué que la banque lançait son programme pour gérer la vie financière des athlètes jusqu'à la retraite, ajoutant que les carrières sportives peuvent être courtes et la retraite inattendue.

L'éducation financière est essentielle pour ce groupe, a déclaré la banque. La plupart des athlètes professionnels prennent leur retraite avant 35 ans et environ un joueur de la NFL sur six se déclare en faillite dans les 12 ans qui suivent sa retraite.

Le centre pour athlètes de la banque sera géré par des professionnels de la finance qui ont travaillé avec des joueurs ou qui en ont été eux-mêmes. La banque commence également à sensibiliser les athlètes à l'éducation financière dans les universités et lors d'événements sportifs majeurs, avec un contenu spécifique sur son site web.

Sport

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
803,880 USD NYSE -0,39%
JPMORGAN CHASE
287,330 USD NYSE +0,16%
MORGAN STANLEY
158,280 USD NYSE +0,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, le 10 décembre 2025 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )
    Face à la guerre, la Fed prédit une inflation tenace aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 18.03.2026 21:17 

    La Réserve fédérale américaine (Fed) s'attend mercredi à ce que les progrès en matière d'inflation patinent aux Etats-Unis du fait notamment de la guerre au Moyen-Orient. A l'issue de deux jours de réunion, la banque centrale de la première économie mondiale a ... Lire la suite

  • Des personnes déposent dans une fosse commune les cercueils de victimes tuées lors d'une frappe aérienne pakistanaise contre un hôpital pour toxicomanes, le 18 mars 2018 à Kaboul ( AFP / Wakil Kohsar )
    Le Pakistan et l'Afghanistan annoncent une trêve pour la fin du ramadan
    information fournie par AFP 18.03.2026 21:13 

    Le Pakistan et l'Afghanistan, en conflit depuis des mois, ont annoncé mercredi une trêve durant la fête de fin du ramadan, deux jours après un bombardement pakistanais qui a fait des centaines de victimes dans un hôpital pour toxicomanes de Kaboul. Le secrétaire ... Lire la suite

  • Le programme des demi-finales de Coupe de France
    Le programme des demi-finales de Coupe de France
    information fournie par So Foot 18.03.2026 20:55 

    Cachez ces matchs que je ne saurais voir. Sans retransmission télé, l’OL Lyonnes et le PSG ont validé leur qualification pour les demies finales de la Coupe de France . Les deux finalistes de l’édition 2022-2023 ont joué ce mercredi, en raison de la délocalisation ... Lire la suite

  • Inarrêtable, le Barça met Newcastle à genoux
    Inarrêtable, le Barça met Newcastle à genoux
    information fournie par So Foot 18.03.2026 20:42 

    Au terme d'un match des plus offensifs, le Barça a finit par prendre la mesure d'une équipe de Newcastle débordée par la furia de la jeunesse catalane (7-2). Barcelone est en quarts, sans trop trembler finalement. Barcelone 7-2 Newcastle Buts : Raphinha (6 e et ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank