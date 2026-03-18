JPMorgan crée un conseil d'athlètes vedettes pour une nouvelle initiative de conseil financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur la stratégie axée sur les athlètes)

JPMorgan Chase & Co JPM.N a annoncé la création d'un conseil composé d'athlètes vedettes pour lancer une nouvelle initiative de services de conseil financier.

Le président du conseil est Dwyane Wade, triple champion de la NBA. Parmi les membres figurent Sue Bird, quintuple médaillée d'or olympique en basket-ball, Tom Brady, sept fois champion du Super Bowl, et Alex Morgan et Megan Rapinoe, championnes de la Coupe du monde de football.

JPMorgan suit ses rivaux de Wall Street, notamment Morgan Stanley et Goldman Sachs, dont les activités au service des athlètes et des artistes sont établies de longue date.

Kristin Lemkau, directrice générale de J.P. Morgan Wealth Management, a déclaré dans un communiqué que la banque lançait son programme pour gérer la vie financière des athlètes jusqu'à la retraite, ajoutant que les carrières sportives peuvent être courtes et la retraite inattendue.

L'éducation financière est essentielle pour ce groupe, a déclaré la banque. La plupart des athlètes professionnels prennent leur retraite avant 35 ans et environ un joueur de la NFL sur six se déclare en faillite dans les 12 ans qui suivent sa retraite.

Le centre pour athlètes de la banque sera géré par des professionnels de la finance qui ont travaillé avec des joueurs ou qui en ont été eux-mêmes. La banque commence également à sensibiliser les athlètes à l'éducation financière dans les universités et lors d'événements sportifs majeurs, avec un contenu spécifique sur son site web.