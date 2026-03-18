JPMorgan crée un conseil d'athlètes vedettes pour son nouveau service de gestion de patrimoine

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JPMorgan Chase & Co JPM.N a annoncé la création d'un conseil composé d'athlètes vedettes afin de lancer un nouveau service de conseil financier dans le cadre de la gestion de patrimoine.

Le président du conseil est Dwyane Wade, triple champion de la NBA. Parmi les membres figurent Sue Bird, quintuple médaillée d'or olympique en basket-ball, Tom Brady, sept fois champion du Super Bowl, et les championnes de la Coupe du monde de la FIFA Alex Morgan et Megan Rapinoe.

JPMorgan suit ses rivaux de Wall Street, notamment Morgan Stanley et Goldman Sachs, qui ont depuis longtemps des activités au service des athlètes et des personnalités du monde du spectacle.

Kristin Lemkau, directrice générale de J.P. Morgan Wealth Management, a déclaré dans un communiqué que la banque lançait son programme pour gérer la vie financière des athlètes jusqu'à la retraite, ajoutant que les carrières sportives peuvent être courtes et la retraite inattendue.

L'éducation financière est essentielle pour ce groupe, a déclaré la banque. La plupart des athlètes professionnels prennent leur retraite avant 35 ans et environ un joueur de la NFL sur six se déclare en faillite dans les 12 ans qui suivent sa retraite.