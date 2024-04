JPMorgan continue de surpondérer les matières premières

Pour les stratèges, la récente hausse des prix du pétrole (avec le risque de voir le baril à 100 dollars en cas de réduction de la production russe) affecte l'économie mondiale en même temps que les perturbations du transport maritime tandis que la demande plus forte exerce une pression à la hausse sur les prix des biens.

(AOF) - Dans un récent point de stratégie, JPMorgan recommande de rester surpondéré sur les matières premières pour se protéger contre le risque d’inflation. La banque américaine privilégie l’énergie. "Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire en ce qui concerne l'inflation, et le contexte actuel de croissance supérieure à la tendance renforce le risque que l'inflation redevienne un problème tant pour les banques centrales que pour les marchés", prévient Marko Kolanovic.

