JPMorgan conclut un accord pour reprendre la carte de crédit d'Apple, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a conclu un accord pour reprendre le programme de cartes de crédit Apple de Goldman Sachs GS.N , a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

La plus grande banque américaine deviendra le nouvel émetteur de l'Apple Card, l'un des plus grands programmes de cartes de crédit cobrandées du pays, avec un solde d'environ 20 milliards de dollars, selon le rapport.

L'accord potentiel consoliderait la position de JPMorgan dans le segment des cartes de crédit et marquerait une nouvelle victoire pour le directeur général Jamie Dimon, sous la direction duquel la banque est devenue une force dominante dans la banque de détail et la banque d'investissement.

Selon le rapport, JPMorgan émettra des cartes Apple pour les nouveaux clients et les clients existants, la transition depuis Goldman Sachs devant prendre du temps.

La banque prévoit également de lancer un nouveau compte d'épargne sous la marque Apple, tandis que les clients actuels de Goldman Sachs pourront choisir de rester ou de déménager, selon le rapport.

Goldman Sachs devrait se débarrasser des quelque 20 milliards de dollars de soldes de cartes en circulation avec une décote de plus d'un milliard de dollars, selon le rapport.

JPMorgan et Goldman ont refusé de commenter, tandis qu'Apple n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les pourparlers entre JPMorgan et Apple ont commencé en 2024, alors que Goldman Sachs cherchait à dénouer un partenariat qui avait été la pierre angulaire de sa stratégie de banque de consommation.

Lancée en 2019 en partenariat avec Goldman Sachs, la carte de crédit Apple offrait des avantages tels que l'absence de frais et des remises en espèces, mais les difficultés de la banque dans le domaine des services bancaires aux consommateurs ont incité à repenser l'alliance.

Barclays BARC.L et Synchrony Financial SYF.N ont également discuté d'un partenariat avec Apple pour la carte de crédit, a rapporté Reuters l'année dernière.