JPMorgan collecte 100Md$ en actifs de long terme en 2019

(NEWSManagers.com) - JPMorgan a fait état d'une collecte nette de 178 milliards de dollars dans ses activités de gestion d'actifs et de fortune (Asset & Wealth Management) pour l'année 2019, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels ce 14 janvier. " Dans la gestion d'actif et de patrimoine, nous avons fait croître les prêts et les dépôts à un rythme soutenu et, pour l'ensemble de l'exercice, nous avons enregistré des flux nets à long terme records de 100 milliards de dollars " , a précisé dans un communiqué Jamie Dimon, le dirigeant de la banque américaine.

Les actifs gérés au sein de cette division s'établissaient fin 2019 à 2.364 milliards de dollars contre 1.987 milliards un an plus tôt, soit une progression de 19%. Sur ces actifs, un peu plus de 1.000 milliards proviennent de clients institutionnels, 672 milliards de la banque privée et 623 milliards de la clientèle " retail"