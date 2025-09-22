JPMorgan chute après que Trump a imposé des frais de 100 000 dollars pour les nouveaux visas H-1B

22 septembre - ** Les actions du géant de Wall Street JPMorgan Chase JPM.N chutent de 1,7 % à 309,60 $ avant la mise sur le marché

** L'administration Trump a annoncé vendredi qu'elle imposerait une taxe de 100 000 dollars pour les nouveaux visas H-1B à partir de dimanche, un coup dur pour les entreprises qui dépendent des travailleurs qualifiés de l'Inde et de la Chine

** JPM est l'une des entreprises les plus dépendantes des employés basés aux États-Unis avec des visas H-1B, selon les données des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis

** 16 des 26 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 8 comme "conservée" et 2 comme "vendue" ou inférieure; PT médian de 307 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action JPM a progressé de 31,3 % depuis le début de l'année